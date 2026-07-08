В Москве вдвое снизилась смертность в ДТП

Количество погибших в дорожных авариях, произошедших в столице, снизилось вдвое, а угонов автомобилей стало меньше в 30 раз. Такова статистика за последние 11 лет, начиная с 2011 года.

В то же время существенно сократилось количество угонов автомобилей

Об этом в интервью агентству ТАСС рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. По его словам, положительной динамики прежде всего удалось добиться благодаря работе гаишников, а также сотрудников транспортного комплекса правительства Москвы. Кроме того, свою роль сыграло развитие систем автоматической фиксации номерных знаков машин и дорожных камер.

По словам г-на Ликсутова, свой вклад внес и столичный Ситуационный центр. За счет многократного увеличения изображений с камер видеонаблюдения представителям ЦОДД (Центра организации дорожного движения) удается детально оценивать дорожную обстановку, чтобы предпринять необходимые меры. Например, направить в нужную локацию дорожный патруль или вызвать спасателей.

Уточняется, что «умные» камеры распознают до 15 различных инцидентов, включая нахождение пешеходов на магистралях, пожары и аварии.