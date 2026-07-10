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С начала года в Москве на четверть сократилось количество «пьяных» ДТП

В то же время снизились показатели смертности

За первую половину текущего года в столице случилось 103 дорожных аварии, участниками которых были нетрезвые автомобилисты. Таких происшествий стало на 25,9% меньше.

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Автор
Анатолий Белецкий

Изображение С начала года в Москве на четверть сократилось количество «пьяных» ДТП

Госавтоинспекция Москвы поделилась актуальной статистикой в своем официальном канале на национальной платформе «Макс». Уточняется, что жертвами «пьяных» ДТП за обозначенный период оказались 11 человек. В целом количество погибших снизилось на 8,3%.

В то же время травмы получили 139 человек. Цифры этой категории выглядят на 27,2% позитивнее, чем прежде.

Напомним, при управлении машиной в нетрезвом виде российским автомобилистам грозит лишение «прав» на срок от 1,5 до двух лет. Также предусмотрен штраф, составляющий 45 тыс. рублей.

Если водителя повторно ловят за рулем в состоянии опьянения, наступает уголовная ответственность. Размер наказания рублем вырастает минимум до 200 тыс. «целковых», появляется реальная перспектива провести за решеткой два года.

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