Охота на экспедиторов: как алтайские полиглоты обкрадывали водителей

В Алтайском крае завершили расследование дела, которое вполне могло бы лечь в основу сценария для пусть и не самого интеллектуального, но весьма колоритного боевика. Трое «энтузиастов», вооруженных простейшими приспособлениями, знанием иностранного языка и безграничным терпением, два года охотились на водителей-экспедиторов. Их добыча — чужие выручки, орудие — отмычки и отвертки, транспорт — собственный автомобиль, на котором они наматывали сотни километров, выслеживая жертву. Общий «улов» — более 1,5 миллиона рублей. Теперь компания предстанет перед Новоалтайским городским судом, где им придется отвечать за свою «трудовую деятельность».

Схема, отработанная группой под руководством ранее неоднократно судимого за аналогичные преступления организатора, была проста, но требовала от исполнителей железных нервов и хорошей физической формы. Жертвами становились водители-экспедиторы — люди, развозящие товар по торговым центрам, складам и базам и забирающие денежную выручку. По сути, живые инкассаторы, только без бронежилетов и вооруженной охраны.

Преступники могли часами, а то и днями преследовать автомобиль жертвы, не привлекая к себе внимания. Они изучали маршруты, выясняли, на территории каких баз и торговых центров бывает экспедитор. Информаторы у них вряд ли имелись — скорее, собственная интуиция и многолетний опыт. Ведь главарь, как уже говорилось, был не новичком в этом деле.

Дождавшись момента, когда водитель отлучался от машины — в магазин, на склад или просто за кофе, — злоумышленники действовали быстро и профессионально. С помощью технических приспособлений отключали противоугонные системы авто, вскрывали замки и проникали в салон. В арсенале бандитов, изъятом при обысках, оказались отвертки, стальные ножницы и надфили — простой, но эффективный набор. Внутри машин они не рылись в бардачке в поисках мелочи — их интересовали только крупные суммы. Личные вещи водителей их не волновали.

Особого внимания заслуживает один из эпизодов. Забравшись в очередной автомобиль, преступники обнаружили там открытый сейф. Не пришлось даже взламывать — бери и уноси. В сейфе лежали 700 000 рублей, которые злодеи, недолго думая, присвоили. Вот такая случается криминальная «удача»: выслеживаешь жертву сотни километров, а потом просто открываешь незапертую дверцу и забираешь почти миллион.

Конспирация у группы была поставлена на высший уровень. Все преступления они совершали исключительно в черной одежде с капюшонами и масках, чтобы скрыть лица от камер видеонаблюдения.

При этом для общения использовали гарнитуры, а при планировании и обсуждении деталей переходили на иностранный язык. Какой именно — следствие не уточняет, но, судя по всему, не суахили. Главное, чтобы никто из случайных свидетелей не понял, о чем говорят люди, вскрывающие чужие машины.

Деятельность группы продолжалась с декабря 2022 до конца 2024 года. За это время они успели «отметиться» в Бийске, Белокурихе, селе Алтайское и ЗАТО «Сибирский». Общий ущерб от их действий превысил 1,5 миллиона рублей.

Теперь участникам ОПГ грозит до шести лет лишения свободы по пункту «в» части 3 статьи 158 УК РФ — кража, совершенная организованной группой в крупном размере. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением уже направлено в Новоалтайский городской суд.