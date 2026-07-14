Охота на экспедиторов: как алтайские полиглоты обкрадывали водителей

Схема, отработанная группой под руководством ранее неоднократно судимого за аналогичные преступления организатора, была проста, но требовала от исполнителей железных нервов и хорошей физической формы. Жертвами становились водители-экспедиторы — люди, развозящие товар по торговым центрам, складам и базам и забирающие денежную выручку. По сути, живые инкассаторы, только без бронежилетов и вооруженной охраны.
Преступники могли часами, а то и днями преследовать автомобиль жертвы, не привлекая к себе внимания. Они изучали маршруты, выясняли, на территории каких баз и торговых центров бывает экспедитор. Информаторы у них вряд ли имелись — скорее, собственная интуиция и многолетний опыт. Ведь главарь, как уже говорилось, был не новичком в этом деле.
Дождавшись момента, когда водитель отлучался от машины — в магазин, на склад или просто за кофе, — злоумышленники действовали быстро и профессионально. С помощью технических приспособлений отключали противоугонные системы авто, вскрывали замки и проникали в салон. В арсенале бандитов, изъятом при обысках, оказались отвертки, стальные ножницы и надфили — простой, но эффективный набор. Внутри машин они не рылись в бардачке в поисках мелочи — их интересовали только крупные суммы. Личные вещи водителей их не волновали.
Особого внимания заслуживает один из эпизодов. Забравшись в очередной автомобиль, преступники обнаружили там открытый сейф. Не пришлось даже взламывать — бери и уноси. В сейфе лежали 700 000 рублей, которые злодеи, недолго думая, присвоили. Вот такая случается криминальная «удача»: выслеживаешь жертву сотни километров, а потом просто открываешь незапертую дверцу и забираешь почти миллион.
Конспирация у группы была поставлена на высший уровень. Все преступления они совершали исключительно в черной одежде с капюшонами и масках, чтобы скрыть лица от камер видеонаблюдения.
При этом для общения использовали гарнитуры, а при планировании и обсуждении деталей переходили на иностранный язык. Какой именно — следствие не уточняет, но, судя по всему, не суахили. Главное, чтобы никто из случайных свидетелей не понял, о чем говорят люди, вскрывающие чужие машины.
Деятельность группы продолжалась с декабря 2022 до конца 2024 года. За это время они успели «отметиться» в Бийске, Белокурихе, селе Алтайское и ЗАТО «Сибирский». Общий ущерб от их действий превысил 1,5 миллиона рублей.
Теперь участникам ОПГ грозит до шести лет лишения свободы по пункту «в» части 3 статьи 158 УК РФ — кража, совершенная организованной группой в крупном размере. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением уже направлено в Новоалтайский городской суд.