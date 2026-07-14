В России аномально выросло количество ДТП из-за выездов на встречку

За первую половину 2026 года в нашей стране из-за выездов на встречную полосу в неположенных местах случилось на 45% больше ДТП, чем за аналогичный период 2025-го. В ряде регионов цифры считаются аномальными, поскольку показатели продемонстрировали рост от 6 до 32 раз.

Такой статистикой на своем официальном сайте поделилась Госавтоинспекция. Согласно ее данным, лидером антирейтинга является Приморье. В целом в России за обозначенный период произошло 1730 соответствующих аварий. В них погибли 529 человек, а ранения получили 3014. То есть показатели смертности увеличились на 30%, а травмированных стало больше на 47%.

В первом полугодии 2025-го во многих регионах случалось всего от одного до трех ДТП из-за встречки. Например, речь идет о Санкт-Петербурге, Приморье, Башкирии, а также Удмуртии, Карелии, Мордовии и ЯНАО (Ямало-Ненецкий автономный округ).

Аномальные показатели роста в текущем году дал эффект низкой базы. В то же время в Подмосковье и Кировской области количество подобных происшествий увеличилось чуть больше чем в два раза. В первом случае дело дошло до 57 ДТП, а во втором — до 55.