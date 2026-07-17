Каждое пятое ночное ДТП в Москве становится смертельным

В ночное время на дорогах Москвы происходит всего 13% ДТП. Но каждое пятое на крупных магистралях оказывается смертельным.

Речь идет об авариях, которые происходят на крупных магистралях столицы

Об этом в своем канале на национальной платформе «Макс» сообщил столичный департамент транспорта. Согласно данным ведомства, в темное время суток дороги Первопрестольной максимально свободны, и камеры фиксируют на 88% меньше нарушений ПДД, чем днем.

Однако ночные аварии чаще приводят к тяжелым последствиям, чем дневные. Одной из основных причин является ухудшение видимости. Автомобилистам становится сложнее оценить скорость других машин и расстояние до них.

Нарушения скоростного режима ощутимо снижают время на реакцию и торможение. По ночам водители чаще всего любят превышать допустимую скорость на 20-40 км/ч. В некоторых случаях она оказывается выше допустимой на 40-60 км/ч. Также к популярным нарушениям относят игнорирование сплошных линий разметки.

Несмотря на небольшое количество автомобилей ночью, водители зачастую начинают вести себя опаснее из-за свободных дорог, отметил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.