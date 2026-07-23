«Умные» камеры Москвы зафиксировали более 14 млн нештатных ситуаций за полгода

Система видеоаналитики ЦОДД (Центр организации дорожного движения), работающая на ключевых магистралях и в тоннелях Москвы, за шесть месяцев 2026 года выявила более 14 млн нештатных ситуаций. Она распознает 15 типов инцидентов в режиме реального времени.

Чаще всего они происходили на МКАД

Как сообщает в своем в канале в национальном мессенджере «Макс» московский департамент транспорта, наиболее загруженным участком ожидаемо стал МКАД — более 9 млн случаев.

К самым распространенным инцидентам относят выход пешеходов на проезжую часть (свыше 5 млн раз, в том числе во время осмотра ДТП). В тот же список попала езда по сплошной линии разметки (около 1,7 млн раз). Топ-3 замыкает движение в запрещенном направлении (более 361 тыс. раз).

После фиксации информация мгновенно поступает в Ситуационный центр ЦОДД. При необходимости на место оперативно направляют экипаж Дорожного патруля, аварийные или экстренные службы. Это позволяет предотвращать вторичные ДТП, снижать риск серьезных аварий и быстрее восстанавливать движение.

Как отметил глава заммэра Москвы Максим Ликсутов, задача сделать движение в городе безопаснее заложена в Стратегии развития транспорта до 2030 года, утвержденной градоначальником Сергеем Собяниным.