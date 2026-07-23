«Умные» камеры Москвы зафиксировали более 14 млн нештатных ситуаций за полгода

Как сообщает в своем в канале в национальном мессенджере «Макс» московский департамент транспорта, наиболее загруженным участком ожидаемо стал МКАД — более 9 млн случаев.
К самым распространенным инцидентам относят выход пешеходов на проезжую часть (свыше 5 млн раз, в том числе во время осмотра ДТП). В тот же список попала езда по сплошной линии разметки (около 1,7 млн раз). Топ-3 замыкает движение в запрещенном направлении (более 361 тыс. раз).
После фиксации информация мгновенно поступает в Ситуационный центр ЦОДД. При необходимости на место оперативно направляют экипаж Дорожного патруля, аварийные или экстренные службы. Это позволяет предотвращать вторичные ДТП, снижать риск серьезных аварий и быстрее восстанавливать движение.
Как отметил глава заммэра Москвы Максим Ликсутов, задача сделать движение в городе безопаснее заложена в Стратегии развития транспорта до 2030 года, утвержденной градоначальником Сергеем Собяниным.