Ищите объезд: Ярославское шоссе закроют для всех водителей на полтора часа

Как сообщает пресс-служба федерального дорожного агентства Росавтодор, в это время будут выполняться работы по монтажу пролетного строения нового надземного пешеходного перехода.Объезд участка возможен через Старое Ярославское шоссе (при движении в сторону Москвы), трассу А107 «Московское малое кольцо» и региональную дорожную сеть.

ФКУ «Центравтомагистраль», отвечающее за функционирование и развитие дорожного хозяйства на территории Московской, Владимирской, Калужской, Тульской и Ярославской областей, приносит извинения за временные неудобства и просит автомобилистов заранее планировать маршруты своих поездок.