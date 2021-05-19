Где можно прокатиться на нескольких мотоциклах сразу

Необходимо только захватить с собой хорошее настроение, паспорт и права категории «А». Разумеется для непосредственного тест-драйва необходима еще и соответствующая защитная экипировка, которую также нужно будет прихватить с собой.

На тест- драйве вы сможете найти новые знакомства с одноклубниками Bajajrussia club, получить подробнейшие консультации «из первых рук» у технических специалистов и менеджеров Bajaj и задать интересующие Вас вопросы. ⠀

О том, как можно зарегистрироваться на мероприятие, можно узнать на официальном сайте bajajrussia.ru и на официальной странице Bajaj Russia в VK