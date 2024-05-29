Эксперт рассказал, какие подержанные машины лучше не покупать

Директор департамента продаж автомобилей с пробегом ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Гришаков рассказал «Российской газете», что на вторичном рынке марки и модели машин особой роли не играют — куда важнее состояние автомобиля после предыдущего владельца и то, в каком режиме он эксплуатировался.
— Сейчас важно обращать внимание на состояние авто и рассматривать варианты с не скрученным, то есть оригинальным, пробегом, с прозрачной историей владения, с отсутствием каких-либо ограничений и серьезных кузовных повреждений. Не рекомендуется покупать автомобили, бывшие в употреблении в такси или каршеринге, — подчеркнул Гришаков.
Кроме того, эксперт отметил, что популярные немецкие автомобили более долговечны, нежели корейские, японские или английские. Хотя, конечно, и обслуживание машин из Германии обходится дороже. Но тут уж каждый выбирает сам: экономить деньги или нервы.