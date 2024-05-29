Эксперт рассказал, какие подержанные машины лучше не покупать

Цены на новые автомобили давно улетели в космос, а потому все больше россиян, когда приходит время менять транспортное средство, отдает предпочтение «бэушкам». Но какую именно машину взять, чтобы минимизировать вероятность дальнейших проблем? На этот вопрос ответили эксперты.

Нужно смотреть не только на марку и модель, но и на «биографию» авто

Директор департамента продаж автомобилей с пробегом ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Гришаков рассказал «Российской газете», что на вторичном рынке марки и модели машин особой роли не играют — куда важнее состояние автомобиля после предыдущего владельца и то, в каком режиме он эксплуатировался.

— Сейчас важно обращать внимание на состояние авто и рассматривать варианты с не скрученным, то есть оригинальным, пробегом, с прозрачной историей владения, с отсутствием каких-либо ограничений и серьезных кузовных повреждений. Не рекомендуется покупать автомобили, бывшие в употреблении в такси или каршеринге, — подчеркнул Гришаков.

Кроме того, эксперт отметил, что популярные немецкие автомобили более долговечны, нежели корейские, японские или английские. Хотя, конечно, и обслуживание машин из Германии обходится дороже. Но тут уж каждый выбирает сам: экономить деньги или нервы.