Скорее мертв, чем жив: эксперты оценили все опасности плохих дорог для машин

Движение по неровным отечественным направлениям, по ошибке называемых дорогами, не просто негативно влияет на состояние автомобилей, у которых множество деталей страдает от разбитого покрытия, а просто разрушает их. Под угрозой — и подвеска, и рулевое управление, и даже кузов транспортного средства.

Технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов в беседе с RG.ru пояснил, что в первую очередь дорожные невзгоды бьют по подвеске — «умирают» раньше времени шаровые опоры (причем нередко — буквально в одно мгновение), сайлентблоки, пыльники, амортизаторы, первыми принимающие на себя удары от неровностей. Могут быть повреждены диски и шины, непосредственно контактирующие с дорогой.

В свою очередь ямы и колдобины выводят из строя систему рулевого управления (тут в особой зоне риска рейки, тяги, наконечники), а частые торможения, которыми водитель сопровождает попытки объехать рытвины и ухабы, чрезмерно быстро изнашивают колодки и диски.

Кроме того, на плохой дороге высок риск угодить в ДТП, поскольку водитель вынужден постоянно и опасно маневрировать. А игра в «шахматы» нередко становится причиной аварии. Что, в итоге, может привести к необходимости серьезного кузовного ремонта.