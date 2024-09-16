Когда в России появятся новые модели Hongqi

Исполнительный директор Hongqi Rus Иван Савельев заявил, что уже осенью этого года бренд начнет продажи в России следующей генерации среднеразмерного кроссовера Hongqi HS5 New, а первом полугодии 2025-го выведет на наш рынок представительский седан класса «Люкс» Hongqi L1.

Эту роскошную машину еще до ее официального дебюта в РФ, как уже писал портал «АвтоВзгляд», показали общественности на «Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2024)», который традиционно прошел во Владивостоке в начале сентября. Так же, сообщает агентство «Автостат», г-н Савельев пообещал, что бренд пополнит свою линейку в нашей стране и другими новинками. Правда, сроки их появления названы не были.

Напомним, что в модельный ряд Hongqi в России входят компактный кроссовер HS3, среднеразмерный HS5 и полноразмерный HS7. Помимо бизнес-седана Н5, россияне могут приобрести и флагманскую представительскую четырехдверку Н9. Также компания привезла к нам полноразмерный электрический кроссовер Е-HS9.

По итогам августа в рейтинге самых продаваемых в России автомобильных люксовых брендов Hongqi заняла пятую строчку, реализовав 748 машины. Лидером же стал другая марка из Поднебесной — Exeed с результатом 3538 переданных клиентам ТС. Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что продажи китайских автомобилей установили в России новый рекорд. В августе жители нашей страны купили 90 000 новых легковушек из КНР.