Проект российского «летающего автомобиля» заморозили

Ученые из Новосибирска хотели создать 2,5-тонный прототип беспилотного летательного аппарата с особыми циклическими движителями. Он мог бы выступить в роли городского аэротакси или транспорта МЧС. Но пока не сложилось...

К главным достоинствам «летающего автомобиля» относят низкий уровень шума, маневренность и способность садиться на неподготовленных площадках. Включая те, что расположены под углом и даже вертикально.

Столь интересный аппарат планировалось построить до 2027 года, сообщает ТАСС со ссылкой на Артура Бильского, замдиректора по научной работе Института теплофизики им. С. С. Кутателадзе (ИТ) Сибирского отделения (СО) РАН.

Сотрудники института уже успели изготовить и испытать 60-килограммовый прототип циклолета. На его основе проводили работы по созданию полноразмерной летающей машины. Разрабатывалась уникальная система управления, в будущем аппараты собирались запустить в серию.

Однако когда наработки, смету и планы продемонстрировали потенциальному заказчику, он отказался от финансирования проекта. Работы возобновят, если «летающим автомобилем» заинтересуется другой инвестор.