Эксперт объяснил, как правильно подготовить автомобиль к зиме

Не секрет, что зима в России длится достаточно долго, и это тяжелый сезон для автомобиля. Проще правильно его подготовить, причем заранее, чем потом расхлебывать последствия. Однако наши автомобилисты часто забывают о самых, казалось бы, очевидных правилах, либо попросту их игнорируют, надеясь на тот самый авось.

В беседе с «Российской газетой» технический директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов рассказал, что в рамках подготовки к зиме прежде всего необходимо «переобуть» автомобиль. По словам эксперта, лучше менять летнюю резину на зимнюю при температуре +7 градусов. Тогда не будет очередей на шиномонтаже и устойчивого снежного покрова.

Перед холодами важно убедиться, что клеммы аккумулятора не окислились и не покрылись грязью. Стоит проверить уровень электролита и заряда. Далее можно переходить к техническим жидкостям. Необходимо вовремя заменить воду в бачке омывателя «незамерзайкой», проверить уровни моторного и трансмиссионного масла, тормозной жидкости и антифриза.

Наступающая зима — повод записаться на диагностику авто. СТО должна быть современной и сертифицированной, тогда ее специалистам смело можно доверить проверку основных узлов — топливной и тормозной систем, подвески.

Не стоит пренебрегать заменой «дворников», если они уже как следует поизносились. Конечно же, важно протестировать «печку» — в среднем салон должен прогреваться за 10 минут. Ну и напоследок стоит заняться батарейками в брелках сигнализации и ключах, холод быстро вытягивает из них энергию.

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