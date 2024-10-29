Эксперт рассказал о частой ошибке, которую допускают водители при парковке

Как вы обычно заезжаете на перпендикулярную парковку: передом или задом? Если пройти вдоль такой стоянки, то можно увидеть, что машины ставят и так, и так. Но эксперты говорят, что этот маневр следует выполнять, предварительно развернув автомобиль кормой. И тому есть сразу несколько причин.

Почему парковаться перпендикулярно нужно именно задним ходом

Во-первых, как объяснил «Российской газете» директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий, перпендикулярную парковку нужно выполнять задним ходом, чтобы создать «задел на будущее» — то есть чтобы потом выезжать передом, всецело контролируя дорожную ситуацию. Так безопаснее: риск возникновения аварии из-за появившегося «из ниоткуда» пешехода или другого автомобиля будет намного ниже.

Во-вторых, по словам эксперта, осуществляя парковку задним ходом, проще контролировать и саму машину.

— У большинства автомобилей поворачиваются передние колеса, из-за чего машина отклоняется относительно задней оси, поэтому парковаться задним ходом гораздо маневреннее, удобнее и быстрее. Минус — да, надо учиться пользоваться зеркалами, но на современных автомобилях есть для много «помощников» — от парктроников и камер кругового обзора до автопарковки, — сказал Стрельбицкий.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, почему не стоит парковать автомобиль с вывернутыми колесами. Такой, казалось бы, незначительный нюанс может повлечь множество технических проблем с разными системами машины.