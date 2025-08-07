Пенсионерке оторвало голову в результате ДТП с грузовым авто в Казани

В Казани на улице Тукая случилась страшная авария, унесшая жизнь пожилой женщины. Несчастный случай произошел на трамвайных путях, где пешеход пересекала дорогу в неположенном месте.

Как сообщили в телеграм-канале «Происшествия Татарстан», трагедия произошла на улице Габдуллы Тукая, в районе движения в сторону улицы Саид-Галеева. Водитель грузового автомобиля Mercedes-Benz совершил наезд на 87-летнюю женщину, которая пыталась перейти проезжую часть в неположенном месте.

По словам врио командира первой роты батальона полка ДПС Госавтоинспекции Казани, старшего лейтенанта полиции Ивана Осипова, пострадавшая двигалась справа налево относительно направления движения автомобиля. Травмы, полученные женщиной, оказались несовместимыми с жизнью — она скончалась на месте происшествия из-за тяжелейших повреждений.

Правоохранители продолжают работать на месте, собирая свидетельские показания и изучая обстоятельства аварии.