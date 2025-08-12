Подросток погиб под колесами автобуса после падения с электросамоката

Трагедия случилась 11 августа на Никулинской улице в Москве. Двое друзей арендовали один электросамокат через «левый» аккаунт, чтобы покататься по району.

Как сообщает МК, в какой-то момент, чтобы обогнуть столб, водитель самоката съехал на проезжую часть. Пассажир заметил приближающийся автобус и спрыгнул, а вот рулевой отреагировать не успел и оказался под колесами.

16-летний юноша погиб на месте. Второго же с черепно-мозговой травмой и ушибом руки госпитализировали — его состояние оценивается как стабильное.

Водитель маршрутного транспорта происшествия не заметил. Но позднее и автобус, и его самого идентифицировали — по отлетевшей пластиковой арке от колеса.

Родители выжившего в ДТП ребенка рассказали полиции, что ранее запрещали сыну кататься на электросамокатах. Погибший занимался в спортивной школе и, по словам знакомых, был перспективным спортсменом.