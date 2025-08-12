В Подмосковье ФСБ задержала террориста, перевозившего более 60 кг взрывчатки

Спецслужбы сорвали масштабный теракт, направленный против одного из высокопоставленных сотрудников Минобороны. В машине обнаружили более 60 килограммов взрывчатки, тщательно замаскированной под обычные предметы.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ, операция по задержанию прошла 12 августа на трассе М-4. Подозреваемый с двойным гражданством, мужчина 1989 года рождения, был завербован украинскими спецслужбами за пределами России.

Задержание произошло в последний момент, когда подозреваемый уже направлялся к месту преступления. На допросе он полностью признал вину. Как выяснилось, ему обещали безопасное возвращение на Украину и освобождение от мобилизации.

Следственные органы продолжают работу по установлению всех обстоятельств дела.