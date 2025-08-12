Автомобилист насмерть сбил щенка прямо на глазах у детей в Воронежской области

В поселке Давыдовка Воронежской области произошел шокирующий случай жестокости на дороге. После этого местные активисты начали сбор подписей за установку дополнительных средств безопасности на участке.

Как сообщает Telegram-канал «БОЛЬШОЙ ВОРОНЕЖСКИЙ», инцидент произошел, когда дети вывели на прогулку щенка по кличке Рекс. По словам матери одного из очевидцев, водитель автомобиля LADA совершил наезд на животное и, не останавливаясь для оказания помощи, продолжил движение.

Потерявшая любимого питомца семья после инцидента заявила, что они хотят привлечь внимание к проблеме безопасности вождения во дворах. Они настаивают на установке лежачего полицейского, чтобы водители снижали скорость в жилой зоне.