Пенсионерка на Nissan устроила массовое ДТП в Воронежской области

В Аннинском районе произошло серьезное дорожное происшествие с участием сразу трех транспортных средств. По предварительным данным, виновником аварии стала 62-летняя автомобилистка, не справившаяся с управлением во время обгона.

Автомобиль перевернулся после столкновения с иномаркой и фурой

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, инцидент случился 11 августа около 10:30 на 13 км автодороги Анна — Бобров.

Nissan Note под управлением пенсионерки из Борисоглебска сначала столкнулся с Mercedes-Benz, за рулем которого находилась 22-летняя девушка, а затем врезался в грузовик с полуприцепом. От сильного удара легковой автомобиль вылетел с проезжей части и перевернулся.

62-летняя пассажирка Nissan получила травмы и была госпитализирована. Водитель фуры, 34-летний житель Волгоградской области, не пострадал.

На данный момент полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.