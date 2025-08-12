Пенсионерка на Nissan устроила массовое ДТП в Воронежской области

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, инцидент случился 11 августа около 10:30 на 13 км автодороги Анна — Бобров.
Nissan Note под управлением пенсионерки из Борисоглебска сначала столкнулся с Mercedes-Benz, за рулем которого находилась 22-летняя девушка, а затем врезался в грузовик с полуприцепом. От сильного удара легковой автомобиль вылетел с проезжей части и перевернулся.
62-летняя пассажирка Nissan получила травмы и была госпитализирована. Водитель фуры, 34-летний житель Волгоградской области, не пострадал.
На данный момент полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.