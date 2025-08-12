Автомобилист сорвался с 30-метрового обрыва и погиб в Дагестане

62-летний водитель не справился с управлением, после чего его машина упала с высоты, равной десятиэтажному дому. Спасатели, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть на месте — полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Как сообщил портал «Победа26.ru», мужчина управлял ВАЗ-2110: машина неожиданно съехала на обочину, перевернулась несколько раз, а потом сорвалась в глубокий обрыв. Высота падения составила около 30 метров, что практически не оставляло шансов на выживание.

Что интересно, авария произошла на относительно ровном участке дороги, где подобные происшествия случаются редко. По предварительной версии, причиной могла стать либо техническая неисправность автомобиля, либо внезапное ухудшение самочувствия водителя.

ГИБДД работает на месте происшествия для установления всех обстоятельств случившегося.