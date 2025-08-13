Иномарка влетела в котлован метро на стройке в Красноярске

Как сообщает издание Sibnovosti.ru, инцидент случился на улице Молокова возле дома №66 в Красноярске. Сначала автомобиль задел другую машину, после чего вылетел на стройплощадку. Мощный удар привел к тому, что легковушка пробила забор и угодила прямо в глубокий котлован.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и метростроевцы. По счастливой случайности, водитель остался жив.
Полиция уже начала расследование обстоятельств происшествия, включая возможные причины первоначального столкновения.