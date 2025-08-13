Иномарка влетела в котлован метро на стройке в Красноярске

Lexus проломил ограждение строящейся станции и оказался в котловане. Спасателям предстоит сложная работа по эвакуации иномарки со дна ямы.

Перед падением в яму она успела зацепить другую машину

Как сообщает издание Sibnovosti.ru, инцидент случился на улице Молокова возле дома №66 в Красноярске. Сначала автомобиль задел другую машину, после чего вылетел на стройплощадку. Мощный удар привел к тому, что легковушка пробила забор и угодила прямо в глубокий котлован.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и метростроевцы. По счастливой случайности, водитель остался жив.

Полиция уже начала расследование обстоятельств происшествия, включая возможные причины первоначального столкновения.