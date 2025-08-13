Два человека погибли в ДТП близ села Водопьяновка в Саратовской области

В Марксовском районе произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Следственные органы продолжают выяснять обстоятельства трагедии, унесшей жизни двух человек.

Столкновение ВАЗ-2107 и Zeekr унесло жизни водителя и пассажира

Как сообщает «Московский Комсомолец», столкновение двух автомобилей произошло 12 августа в 12:50 на 19-м километре трассы Маркс-Тельмана. За рулем отечественного автомобиля находился 52-летний мужчина, который вместе с пассажиром погиб на месте происшествия.

Водитель Zeekr, 42-летний мужчина, получил травмы и был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи. Состояние пострадавшего пока не уточняется.

Точные причины произошедшего тоже неизвестны. Следственные органы продолжают расследовать все обстоятельства.