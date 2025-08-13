Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП со свадебным кортежем в Дагестане

В серьезное дорожно-транспортное происшествие попали машины, участвовавшие в свадебной процессии. Один человек погиб на месте, а четверо других получили травмы различной степени тяжести.

Как сообщил телеканал НТВ, автокатастрофа случилась на 26-м километре автодороги «Рутул — Лучек — Ихрек». 19-летний водитель Kia Rio не выдержал безопасную дистанцию и боковой интервал, в результате чего его машина врезалась в LADA Kalina, ехавшую впереди. Обе легковушки потеряли управление и скатились в обрыв.

Среди пострадавших оказался 20-летний пассажир LADA, который скончался на месте от полученных ран. Оба водителя были срочно доставлены в ближайшую больницу, туда же отправили и двух пассажиров Kia Rio, у которых диагностировали множественные переломы и ушибы.

Сотрудники полиции уже начали расследование инцидента. Они осматривают место аварии, опрашивают свидетелей из кортежа и проверяют техническое состояние автомобилей.