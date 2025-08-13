Женщина украла букет цветов с капота автомобиля возле роддома в Подмосковье

Семья привезла букет, чтобы поздравить родственницу с выпиской из роддома, и временно оставила его на автомобиле. Проходящая мимо женщина не стала долго думать и забрала цветы себе.

Как сообщил телеграмм-канал «Осторожно, Москва», все случилось в Раменском, где семья оставила цветы на капоте машины, пока ожидала родственницу. Букет предназначался для поздравления с радостным событием, однако проходившая мимо женщина имела свои планы на его счет.

Она подошла к автомобилю, осторожно огляделась и забрала цветы. Ее спутник, молодой человек, шел рядом и видел все происходящее, но не вмешался и не сказал ей ни слова. Семья позже обнаружила пропажу и была крайне удивлена таким поступком.

Пострадавшие не стали обращаться в полицию, но поделились историей в соцсетях, чтобы предупредить других о подобных происшествиях.