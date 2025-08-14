Автомобиль насмерть сбил медведя в Хабаровском крае

В Нанайском районе Хабаровского края произошло необычное дорожное происшествие с участием дикого животного. Toyota RAV4 не смог избежать столкновения с медведем, внезапно выбежавшим на трассу.

Как сообщает портал AmurMedia со ссылкой на краевую Госавтоинспекцию, инцидент произошел на 42 км подъездной дороги к Комсомольску-на-Амуре. 32-летний автомобилист, двигавшийся в сторону села Лидога, заметил животное слишком поздно и, несмотря на попытку затормозить и уйти от удара, зацепил медведя.

Автомобиль получил серьезные повреждения, но находившиеся в салоне три человека не пострадали. К сожалению, дикое животное погибло на месте. Как пояснили в ГИБДД, за наезд на медведя предусмотрен штраф в размере 60 тысяч рублей.