Ночной дрифтер на BMW 8-й серии лишил покоя жителей Москвы

Жители района Коммунарка уже несколько ночей не могут нормально спать из-за шумных заездов. Водитель BMW, чья машина оценивается приблизительно в 17 миллионов рублей, регулярно устраивает ночные дрифт-шоу на Скандинавском бульваре.

Как сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва», проблема приобрела системный характер, местные жители фиксируют хулиганские выезды уже несколько дней подряд.

— Сегодня он начал дрифтить и газовать примерно в 2:30 ночи, после чего я уже не смогла уснуть, — рассказала одна из пострадавших. По ее словам, шум от мощного двигателя будит весь квартал, хотя людям рано утром нужно на работу.

Особое возмущение вызывает тот факт, что BMW 8-й серии относится к премиальному сегменту. Однако вместо респектабельного поведения его владелец выбрал образ «ночного короля дрифта», совершенно не считаясь с покоем жителей.

Ситуация дошла до того, что местные жители начали готовить коллективную жалобу в ГИБДД. Они надеются, что сотрудники дорожной полиции смогут идентифицировать нарушителя и привлечь его к ответственности за нарушение общественного порядка.