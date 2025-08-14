Девятилетний мальчик попал под колеса ВАЗ под Тамбовом

Как сообщает пресс-служба ГИБДД Тамбовской области, трагедия произошла около 19:30 на улице 7 Ноября в микрорайоне Кочетовка. По предварительным данным, мальчик нарушил Правила дорожного движения, переходя проезжую часть в непредназначенном для этого месте.
В результате наезда несовершеннолетний пешеход получил травмы. Медики оперативно прибыли на место происшествия и оказали ребенку первую помощь.
В настоящее время по факту происшествия проводится проверка. Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости соблюдать скоростной режим в жилых зонах, а родителям — о важности обучения детей правилам безопасности при переходе проезжей части.