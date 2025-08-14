Грузовик насмерть сбил подростка на оживленной улице Саратова

По данным городской Госавтоинспекции, смертельное ДТП произошло 14 августа около 13:00 на 6-м Динамовском проезде напротив дома №82. Грузовик, за рулем которого находился 59-летний водитель, сбил 14-летнего пешехода. Подросток получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия еще до приезда скорой помощи.
Сотрудники дорожной полиции оперативно прибыли на место аварии, чтобы зафиксировать обстоятельства и начать расследование. Для координации деятельности служб выехал также и прокурор Заводского района Саратова Артем Мурзаков.
На данный момент специалисты проводят тщательный осмотр места трагедии. Они изучают, что могло привести к столкновению, мог ли водитель предотвратить наезд, а также соответствовал ли автомобиль требованиям безопасности. Движение в районе аварии частично ограничено для проведения следственных мероприятий.
