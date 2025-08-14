Грузовик насмерть сбил подростка на оживленной улице Саратова

В четверг, 14 августа, в Заводском районе города Саратова случилась трагедия. Водитель грузовика КамАЗ совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который скончался на месте от полученных травм.

По данным городской Госавтоинспекции, смертельное ДТП произошло 14 августа около 13:00 на 6-м Динамовском проезде напротив дома №82. Грузовик, за рулем которого находился 59-летний водитель, сбил 14-летнего пешехода. Подросток получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия еще до приезда скорой помощи.

Сотрудники дорожной полиции оперативно прибыли на место аварии, чтобы зафиксировать обстоятельства и начать расследование. Для координации деятельности служб выехал также и прокурор Заводского района Саратова Артем Мурзаков.

На данный момент специалисты проводят тщательный осмотр места трагедии. Они изучают, что могло привести к столкновению, мог ли водитель предотвратить наезд, а также соответствовал ли автомобиль требованиям безопасности. Движение в районе аварии частично ограничено для проведения следственных мероприятий.

