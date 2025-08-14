Иномарка с тремя детьми попала в ДТП в Татарстане

На трассе в Лаишевском районе Татарстана произошла авария, в которой автомобиль Ford Kuga вылетел в кювет, перевернулся и пронесся около 90 метров по полю. В результате происшествия водитель и двое детей были доставлены в больницу.

Ни один из несовершеннолетних не был пристегнут ремнем безопасности

По данным Госавтоинспекции Лаишевского района, авария случилась 13 августа в 19:03 на 15-м километре автодороги Столбище — Атабаево. За рулем Ford Kuga находился отец, перевозивший трех своих детей.

Самый младший из них, мальчик четырех лет, находился на переднем пассажирском сиденье, во время аварии его выбросило из машины через окно. По счастливой случайности, он не попал под переворачивающийся автомобиль.

Отец семьи, а также его семилетний сын и девятилетняя дочь получили травмы в результате ДТП и были госпитализированы. Четырехлетний ребенок, выброшенный из салона, получил первую медицинскую помощь на месте и был отпущен домой.

На данный момент правоохранительные органы выясняют обстоятельства аварии, чтобы установить причины, приведшие к потере управления автомобилем.