Пассажир пострадал после столкновения коровы с Nissan X-Trail в Бурятии

На трассе между селами Новоильинск и Илька произошло дорожное происшествие с участием сельскохозяйственного животного. Кроссовер потерял управление после столкновении с коровой, в результате чего пострадал один из пассажиров.

Как сообщает информагентство UlanMedia, инцидент произошел в ночь на 15 августа. За рулем авто находился местный житель, который при движении в темное время суток не заметил выбежавшую на проезжую часть корову.

Сильный удар при столкновении привел к травмам у 18-летнего пассажира автомобиля, медикам пришлось госпитализировать молодого человека для оказания помощи. Состояние пострадавшего сейчас оценивается как стабильное.

Сотрудники ГИБДД тщательно исследуют обстоятельства происшествия, включая возможные нарушения Правил дорожного движения. Согласно предварительным данным, корова могла находиться на дороге без присмотра.

Это уже не первый случай в регионе, когда столкновение с животным приводит к серьезным последствиям. Местные власти уже неоднократно поднимали вопрос о необходимости усиления контроля за выпасом скота вблизи автомобильных дорог.