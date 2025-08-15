Водитель на Mercedes прокатился по пешеходной тропинке под Иркутском

В Ангарске произошел вопиющий случай нарушения ПДД — автомобилист решил сократить свой путь, проехав прямо по парковой аллее. Возмущенные горожане засняли происходящее и выложили видео в интернет, что привело к быстрой реакции правоохранителей.

Как сообщает портал IrkutskMedia, инцидент произошел в одном из городских парков, где 36-летний водитель выбрал для движения пешеходную дорожку. Кадры, на которых седан медленно едет среди деревьев, быстро разошлись по местным социальным сетям и привлекли внимание полиции.

В пресс-службе УМВД по Ангарскому городскому округу подтвердили, что сотрудники ведомства оперативно отреагировали на публикацию. Личность нарушителя установили — им оказался местный житель, который теперь должен заплатить штраф в размере 2 тысяч рублей за движение по тротуару.

Видео с автомобилем, мирно катящимся по аллее среди гуляющих, вызвало волну возмущения в комментариях. Многие отмечали, что подобное поведение водителей становится все более распространенным, несмотря на очевидную опасность для пешеходов.

Полиция напоминает, что движение транспортных средств по пешеходным зонам запрещено Правилами дорожного движения. Для автомобилистов такой проступок оборачивается административной ответственностью и штрафами.