Автомобиль задавил свою же владелицу в Свердловской области

В поселке Шаля произошло страшное ДТП с летальным исходом. 30-летняя женщина погибла, когда ее собственный автомобиль начал самопроизвольное движение на склоне.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося

Как сообщила региональная Госавтоинспекция, трагедия случилась 14 августа 2025 года. По предварительной информации, владелица «Нивы» пострадала в тот момент, когда попыталась сесть в машину.

Транспортное средство, оставленное без включенного стояночного тормоза на участке с уклоном, пришло в движение, сбило женщину и съехало в придорожный кювет.

Прибывшие на место медики зафиксировали у пострадавшей тяжелейшие травмы, несовместимые с жизнью. Несмотря на попытки реанимации и срочную госпитализацию, спасти женщину не удалось.

В ГИБДД напомнили водителям о критической важности соблюдения мер безопасности при парковке автомобиля. Как показывает этот случай, пренебрежение простым правилом может стоить жизни.