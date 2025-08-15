Автомобиль задавил свою же владелицу в Свердловской области

Как сообщила региональная Госавтоинспекция, трагедия случилась 14 августа 2025 года. По предварительной информации, владелица «Нивы» пострадала в тот момент, когда попыталась сесть в машину.
Транспортное средство, оставленное без включенного стояночного тормоза на участке с уклоном, пришло в движение, сбило женщину и съехало в придорожный кювет.
Прибывшие на место медики зафиксировали у пострадавшей тяжелейшие травмы, несовместимые с жизнью. Несмотря на попытки реанимации и срочную госпитализацию, спасти женщину не удалось.
В ГИБДД напомнили водителям о критической важности соблюдения мер безопасности при парковке автомобиля. Как показывает этот случай, пренебрежение простым правилом может стоить жизни.