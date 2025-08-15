Двое детей пострадали при столкновении микроавтобуса с таинственным животным

В Приангарье области произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием дикого животного. В результате инцидента травмы получили четверо пассажиров микроавтобуса, среди которых оказались двое малолетних детей.

Авария произошла рано утром на федеральной трассе в Иркутской области

Как сообщил портал IrkutskMedia со ссылкой на данные ГИБДД и прокуратуры региона, авария случилась 15 августа около 4:10 утра на федеральной трассе «Сибирь». По предварительной информации, водитель, 36-летняя женщина, на Mazda Bongo двигалась из Черемхова в сторону Иркутска, когда на проезжую часть внезапно выбежало дикое животное.

Пытаясь избежать наезда, женщина резко вывернула руль, но не справилась с управлением. Микроавтобус съехал в придорожный кювет и перевернулся. В салоне находились четверо пассажиров — все жители Красноярского края, включая годовалого и восьмилетнего детей.

На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники Госавтоинспекции и следственной группы. Прокуратура Приангарья взяла расследование этого дела на особый контроль. Было установлено, что у водителя были все необходимые документы, и женщина не находилась в состоянии опьянения. Однако окончательные выводы о причинах аварии будут сделаны после проведения всех экспертиз.

С каким именно животным столкнулся микроавтобус, неизвестно. После инцидента оно скрылось в лесу.