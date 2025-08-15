Автобус проскочил на красный и сбил пенсионерку в Набережных Челнах

По информации городской Госавтоинспекции, инцидент случился на проспекте Мусы Джалиля, когда водитель автобуса «Нефаз» наехал на пенсионерку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.
Автобус двигался со стороны улицы Гидростроителей, и столкновение произошло прямо на «зебре». Пострадавшая получила серьезные травмы и была срочно доставлена в больницу, где ее поместили в отделение реанимации.
Сотрудники Госавтоинспекции Набережных Челнов уточнили, что причиной аварии стало игнорирование 42-летним водителем запрещающего сигнала светофора.
На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД, которые зафиксировали обстоятельства случившегося и начали разбирательство.