Трое человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в Ленобласти

Полиция Всеволожского района разбирается в обстоятельствах серьезной аварии, случившейся утром 15 августа, в котором столкнулись внедорожник Toyota Land Cruiser и маршрутный транспорт. В результате пострадали три человека, один из них в тяжелом состоянии.

Как сообщил «Московский Комсомолец», инцидент случился на пересечении Южного шоссе и проспекта Грибоедова. На момент, когда в автобус врезался легковой автомобиль, в нем находилось десять пассажиров. Обе машины в результате столкновения съехали в кювет.

Пострадали водители и один из пассажиров общественного транспорта. Их доставили в больницу, медики оценили состояние одного как тяжелое. На месте сейчас трудятся инспекторы ГАИ, изучая детали происшествия. Городская прокуратура тоже взялась за проверку обстоятельств случившегося.