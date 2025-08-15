Трое человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в Ленобласти

Как сообщил «Московский Комсомолец», инцидент случился на пересечении Южного шоссе и проспекта Грибоедова. На момент, когда в автобус врезался легковой автомобиль, в нем находилось десять пассажиров. Обе машины в результате столкновения съехали в кювет.
Пострадали водители и один из пассажиров общественного транспорта. Их доставили в больницу, медики оценили состояние одного как тяжелое. На месте сейчас трудятся инспекторы ГАИ, изучая детали происшествия. Городская прокуратура тоже взялась за проверку обстоятельств случившегося.