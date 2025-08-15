Автокран опрокинулся и размолотил припаркованные авто в Москве: водитель сбежал

Как сообщил телеграм-канал «ДТП и ЧП Москва», автокран опрокинулся из-за того, что водитель потерял контроль над машиной. В тот момент рядом находились припаркованные легковые автомобили, три из которых оказались повреждены в результате падения крана на бок, что могло бы привести к серьезным последствиям, если бы в них кто-то находился.
Инцидент произошел посреди ночи, когда движение было не таким интенсивным, однако он все равно создал помехи для других участников дорожного движения. Поврежденные автомобили получили «ранения» разного масштаба: от вмятин на кузове до деформаций каркаса.
Водитель, управлявший краном, не стал дожидаться прибытия полиции или спасателей и просто сбежал с места преступления. Теперь правоохранителям предстоит разыскать его для установления всех обстоятельств.