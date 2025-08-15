Выпив пива, ростовчанин угнал «десятку» и устроил погоню с перестрелкой

В Московской области произошел инцидент, связанный с угоном автомобиля. Полицейские попытались остановить подозрительную машину, но водитель решил не подчиняться и устроил настоящую погоню.

Как сообщил телеграм-канал «ДТП и ЧП Москва», все началось, когда сотрудники ДПС заметили ВАЗ-2110, двигающийся по дороге в районе Ступино. Инспекторы подали сигнал к остановке, однако водитель резко увеличил скорость, пытаясь скрыться.

Началась погоня, в ходе которой стражи порядка предприняли решительные меры. Сначала прозвучали предупредительные выстрелы в воздух, чтобы заставить нарушителя остановиться. Однако это не возымело никакого эффекта, и полицейским пришлось открыть прицельный огонь по колесам автомобиля.

Водитель, все еще не желая сдаваться, покинул транспортное средство и попытался скрыться от правосудия пешком. Полицейские организовали преследование и вскоре задержали беглеца. Им оказался 29-летний житель Ростовской области. В ходе разбирательства выяснилось, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, вызванного употреблением пива. По его словам, он угнал машину, чтобы «просто покататься».

Нарушитель был доставлен в отделение полиции для дальнейшего разбирательства, правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего. Ведется проверка, по итогам которой будет принято решение о мерах наказания для угонщика.