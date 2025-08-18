Бык, выбежавший на дорогу, попал под колеса грузовика в Красноярске

Как сообщил портал sibnovosti.ru, грузовик двигался по дороге, когда возле остановки общественного транспорта на проезжую часть неожиданно выбежало животное. Водитель не успел среагировать и на полной скорости протаранил его.
От сильного удара быка отбросило под колеса легкового автомобиля, следовавшего по другой полосе. Все участники происшествия сразу же остановились и вышли из машин, будучи шокированы произошедшим.
Однако, несмотря на мощный удар, животному удалось выбраться из-под автомобиля. Свидетели отмечают, что бык ушел с места ДТП, сильно хромая, его дальнейшая судьба остается неизвестной. Предположительно, животное могло принадлежать одному из частных подворий в окрестностях города.
В результате происшествия никто из людей не пострадал.