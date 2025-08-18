Авто с молодыми людьми опрокинулось и врезалось в остановку на трассе под Омском

В воскресный вечер 17 августа на автодороге в Омской области произошло опасное ДТП с участием юного водителя и пассажиров. Автомобиль перевернулся, врезавшись в автобусную остановку, в результате чего пострадал ребенок.

Как рассказал портал om1.ru, авария произошла около 17:00 на 143-м километре трассы Бакбасар — Полтавка. По предварительным данным, 18-летний водитель Nissan не справился с управлением, что привело к опрокидыванию автомобиля. Машина ударилась о конструкцию остановки и замерла на боку.

В момент происшествия в салоне находились двое пассажиров: 22-летний мужчина и 12-летний мальчик. Оба получили травмы и были вынуждены обратиться за медицинской помощью.

На месте работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают все обстоятельства случившегося.