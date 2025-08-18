Гонки на LADA закончились для подростков столкновением с контейнером в Башкирии

В башкирском населенном пункте Аскино группа молодых людей решила устроить импровизированные гонки на автомобиле LADA. Их развлечение закончилось серьезной аварией, когда водитель не справился с управлением.

Как рассказал телеграм-канал Baza, подростки катались по сельским дорогам на больших скоростях, когда на одном из поворотов юный водитель не рассчитал траекторию и, разогнавшись приблизительно до 100 км/ч, врезался в морской контейнер, который использовался как склад. Удар оказался настолько мощным, что машина почти сразу же превратилась в груду металла.

Водитель отделался легкими травмами: он разбил лоб и потерял тапок. Пассажиры, к счастью, тоже серьезно не пострадали. При этом автомобиль после ДТП восстановлению не подлежит, его передняя часть полностью деформирована.

Инцидент случился в выходные, когда компания собралась для веселого времяпрепровождения. Вместо отдыха конец недели закончился для них эвакуацией машины, вызовом помощи, а виновнику теперь предстоит разбираться с последствиями, включая покупку нового авто.