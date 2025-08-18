440

Водитель мусоровоза насмерть сбил пешехода при движении задним ходом

Трагедия в Тульской области произошла из-за невнимательности за рулем

В Заокском районе Тульской области произошло смертельное ДТП с участием спецтехники. По предварительным данным, водитель мусоровоза не заметил пешехода при движении задним ходом.

Автор
Александр Проневский

Как сообщает «МК-Тула» со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию, инцидент случился еще в пятницу, 15 августа, около 11 утра в селе Страхово. 45-летний водитель мусоровоза марки «Москоммаш» двигался задним ходом по улице Молодежной, но не проконтролировал обстановку позади автомобиля.

В результате спецтехника сбила 29-летнего местного жителя, который в этот момент шел в том же направлении. Пострадавший получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия.

На месте работали сотрудники ГИБДД, которые зафиксировали все обстоятельства случившегося. Решается вопрос о возбуждении в отношении водителя мусоровоза уголовного дела по статье 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»), ему грозит до пяти лет лишения свободы.

