Росгвардеец спас ребенка после ДТП в Марий Эл

Как сообщает MariMedia.ru, водитель Chevrolet сбила девочку, передвигавшуюся на самокате по проезжей части. Илья Букатин, ставший свидетелем аварии, мгновенно бросился ей на помощь. Он не только вызвал скорую и наряд правоохранителей, но и самостоятельно оказал первую медицинскую помощь.
До прибытия медиков сержант контролировал состояние ребенка, обработал ссадины и наложил повязку, параллельно успокаивая испуганную девочку.
— Для нас, сотрудников Росгвардии, помощь людям — это не просто обязанность, а естественный порыв, — пояснил Букатин. Он отметил, что специальная подготовка позволила ему грамотно действовать в экстренной ситуации.
По его словам, в тот день он просто не мог поступить иначе — ребенку было страшно, и она нуждалась в помощи. Своевременные действия сержанта помогли минимизировать последствия травмы.
После оказания медицинской помощи девочка была доставлена в лечебное учреждение для дальнейшего наблюдения. На данный момент прокуратура расследует обстоятельства аварии.