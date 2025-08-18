Росгвардеец спас ребенка после ДТП в Марий Эл

В поселке Оршанка сотрудник Росгвардии проявил самоотверженность, спасая ребенка после ДТП. Сержант полиции Илья Букатин, случайно оказавшийся на месте происшествия, не растерялся и оперативно помог пострадавшей.

Как сообщает MariMedia.ru, водитель Chevrolet сбила девочку, передвигавшуюся на самокате по проезжей части. Илья Букатин, ставший свидетелем аварии, мгновенно бросился ей на помощь. Он не только вызвал скорую и наряд правоохранителей, но и самостоятельно оказал первую медицинскую помощь.

До прибытия медиков сержант контролировал состояние ребенка, обработал ссадины и наложил повязку, параллельно успокаивая испуганную девочку.

— Для нас, сотрудников Росгвардии, помощь людям — это не просто обязанность, а естественный порыв, — пояснил Букатин. Он отметил, что специальная подготовка позволила ему грамотно действовать в экстренной ситуации.

По его словам, в тот день он просто не мог поступить иначе — ребенку было страшно, и она нуждалась в помощи. Своевременные действия сержанта помогли минимизировать последствия травмы.

После оказания медицинской помощи девочка была доставлена в лечебное учреждение для дальнейшего наблюдения. На данный момент прокуратура расследует обстоятельства аварии.