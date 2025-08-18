Водитель автобуса отвлекся от дороги и спровоцировал серьезное ДТП в Подмосковье

В Сергиево-Посадском городском округе случилась серьезная дорожная авария, в которую попали пассажирский автобус и несколько легковых машин. В результате несколько человек оказались ранены, на место оперативно прибыли медики и инспекторы ГАИ.

Телеграм-канал «Осторожно, Москва» рассказал, что автобус врезался в стоявшие на повороте автомобили из-за невнимательности водителя, который во время движения ответил на звонок. Люди в легковушках и пассажиры автобуса испытали шок, а некоторые получили ушибы и переломы.

ДТП парализовало движение на участке на несколько часов, пока эвакуировали поврежденные машины. Троим потерпевшим оказали первую помощь оперативно прибывшие на место случившегося медики, на данный момент их здоровью ничего не угрожает.

Инспекторы ГАИ зафиксировали показания очевидцев и начали опрос водителя, который признался, что отвлекся на телефон. Прокуратура взяла под контроль расследование обстоятельств происшествия, чтобы установить все детали.