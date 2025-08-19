Участник «Битвы экстрасенсов» Артур Микберидзе погиб в ДТП в Таиланде

В результате происшествия за рубежом погиб известный экстрасенс. Артур Микберидзе, прославившийся участием в двух сезонах популярного шоу, не справился с управлением мотоцикла и получил несовместимые с жизнью травмы.

Он оказался в больнице после падения с мотоцикла

Как сообщает телеграм-канал Mash, местные медики оказались бессильны в попытках спасти 38-летнего ясновидящего. Причиной смерти обозначена тяжелая травма легких, полученная при падении.

Микберидзе проживал в Таиланде вместе с супругой, которая ранее в интервью рассказала, что страна стала для них особенным местом — там их «поддерживала сама Вселенная». У погибшего остались пятеро детей.

В последние годы Микберидзе редко появлялся на публике, сосредоточившись на семье и преподавательской деятельности. Его внезапная смерть стала неожиданностью для поклонников, которые продолжают оставлять сотни комментариев с соболезнованиями под последними публикациями экстрасенса.

Помимо участия в телепроектах, Артур занимался психологией и разрабатывал авторские методики по развитию экстрасенсорных способностей. Коллеги по шоу «Битва экстрасенсов» тоже начали выражать соболезнования в соцсетях, вспоминая его как яркого и неординарного участника.