Два ДТП с опрокидыванием произошли с разницей в час на одной улице в Сургуте

Улица Аэрофлотская в Сургуте 18 августа стала местом события сразу двух серьезных аварий. В обоих случаях водители и пассажиры получили травмы.

Как сообщает Госавтоинспекции Югры, в первом из происшествий, по предварительным данным, 35-летняя женщина за рулем Mitsubishi, выезжая со второстепенной дороги, не уступила путь двигавшемуся по главной «УАЗу». Удар оказался настолько сильным, что внедорожник опрокинулся. Медикам потребовалось помочь пассажиру «УАЗ» — мужчине с травмами.

Едва спасатели разобрались со случившемся, как на том же участке дороги произошло второе ДТП. На этот раз 30-летний водитель LADA при перестроении не убедился в безопасности маневра и столкнулся с движущейся слева Kia. От удара оба автомобиля совершили переворот. Водители обеих машин получили повреждения и были осмотрены медиками.

Примечательно, что оба инцидента произошли в пределах одного часа на относительно небольшом участке улицы Аэрофлотской. Сотрудники ГИБДД сейчас устанавливают все обстоятельства случившегося.