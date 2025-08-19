Байкер и пассажир такси погибли в жестком ДТП в Санкт-Петербурге

Трагическое происшествие вечером 18 августа унесло жизни двух человек на Кольцевой автодороге Санкт-Петербурга. По предварительным данным, авария произошла после столкновения мотоцикла с остановившемся на дороге автомобилем.

Как сообщили в официальном телеграм-канале петербургской полиции, инцидент произошел около 21:06 на 78-м километре КАД. Сначала там случилось незначительное ДТП между 46-летним водителем Kia Optima и 22-летним таксистом на Kia K5. Молодой водитель, гражданин Таджикистана, вышел из машины, чтобы установить аварийный знак.

В этот момент по дороге на высокой скорости двигался 40-летний житель Новгородской области на мотоцикле. Не справившись с управлением, он врезался в стоящую машину. От полученных травм байкер скончался на месте еще до приезда медиков.

В салоне Kia K5 в это время находились три пассажира. 45-летняя женщина погибла на месте, еще двое — 46-летний мужчина и женщина — с травмами тяжелой и средней тяжести были госпитализированы. Водитель Kia Optima, участвовавший в первоначальном инциденте, не пострадал.

В настоящее время полиция проводит проверку по факту аварии, устанавливая все обстоятельства произошедшего.