Два автобуса столкнулись на остановке прямо у архангельского МВД

В Архангельске произошло дорожное происшествие с участием двух пассажирских автобусов. Столкновение случилось на остановке, однако серьезных последствий удалось избежать. Представители перевозчика уже прокомментировали ситуацию.

Как сообщил портал News29.ru, авария произошла, когда автобус 134-го маршрута совершил наезд на впереди стоящий автобус 54-го маршрута. В результате удара у одного из транспортных средств оказалось разбито заднее стекло, а пассажиров ощутимо тряхнуло.

В компании «Рико», которая обслуживает оба маршрута, пояснили, что пострадавших в результате инцидента не было. Причиной столкновения стало несоблюдение безопасной дистанции водителем одного из автобусов. Повреждения транспортных средств оказались незначительными, но одну машину пришлось снять с линии для проведения необходимых проверок.

Представители перевозчика подчеркнули, что подобные происшествия являются редкими случаями в их работе. Пассажиров пересадили на следующий рейс, а движение по маршруту не прерывалось на длительное время.