Фудблогеры попали в ДТП прямо в процессе съемок видео в ресторане

Популярные американские блогеры едва не погибли во время съемок видео прямо в ресторане. Автомобиль врезался в заведение, где они дегустировали сэндвичи, вызвав хаос и разрушения.

Как сообщил новостной портал Fox LA, инцидент произошел в хьюстонском ресторане Cuvees Culinary Creations. Нина Сантьяго (известная как NinaUnrated) и Патрик Блэквуд только начали пробовать блюдо, когда машина проломила стеклянный фасад здания.

Удар был настолько сильным, что столкнул Сантьяго на пол, а Блэквуд успел отпрыгнуть от столика. Повсюду разлетелись осколки стекла, а мебель перевернулась. Позже Сантьяго показала в соцсетях последствия аварии — порезы на запястье и лице.

Оба блогера пережили этот ужасный опыт без серьезных травм, но шок от происшествия останется надолго. Они продолжили делиться материалами с места событий, чтобы предупредить других о возможных рисках даже, в казалось бы, безопасных местах.

Власти Хьюстона уже начали расследование инцидента. Предварительные данные указывают на то, что водитель потерял контроль над управлением. Ресторан временно приостановил работу из-за значительного ущерба зданию.