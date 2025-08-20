Водитель чудом выжил при столкновении двух фур в Бурятии

Как сообщает издание UlanMedia со ссылкой на представителей ГАИ Бурятии, авария случилась около 16:00 на трассе, соединяющей Улан-Удэ и Иркутск. 33-летний водитель Sinotruck Howo не рассчитал дистанцию и на полном ходу врезался в прицеп стоящего грузовика Sitrak. От сильнейшего удара кабина была серьезно деформирована.
Мужчина, находившийся за рулем Sinotruck Howo, из-за повреждений не мог выбраться из салона авто. На место происшествия оперативно прибыли спасатели и сотрудники ГИБДД и только с помощью специального оборудования они смогли извлечь пострадавшего из исковерканной кабины. Водителя с травмами средней степени тяжести госпитализировали в ближайшее медицинское учреждение.
По предварительной информации правоохранительных органов, причиной аварии стало грубое нарушение Правил дорожного движения. Водитель Sinotruck не соблюдал безопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства, в результате чего он не успел среагировать на внезапное изменение ситуации.
Сотрудники ГИБДД провели осмотр места происшествия и зафиксировали значительные повреждения транспортных средств. Движение на данном участке трассы было временно ограничено, пока спецтехника убирала поврежденные автомобили с проезжей части. Расследование обстоятельств аварии продолжается.