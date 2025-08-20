Виновника смертельного ДТП в Мордовии отправят в психиатрическую клинику

Трагическое столкновение на перекрестке улиц Ботевградской и Васенко завершилось судебным решением, которое вызвало широкий общественный резонанс. В результате аварии погиб 22-летний курьер, управлявший автомобилем ВАЗ-21099, а виновник ДТП смог избежать тюремного срока.

Суд вынес приговор по делу о гибели курьера в аварии в Саранске

Как сообщили «Известия Мордовии», инцидент произошел еще 16 декабря около 21:45. Водитель Toyota RAV4, двигаясь по Ботевградской улице, на перекрестке с улицей Васенко внезапно потерял управление из-за резкого ухудшения здоровья. Его автомобиль совершил лобовое столкновение с ВАЗ-21099, после чего кроссовер буквально впечатал легковушку в стену. Молодой водитель отечественного автомобиля скончался на месте из-за полученных травм, не имея шансов на выживание.

Прибывшие на место госавтоинспекторы доставили 42-летнего водителя на медицинское освидетельствование, однако экспертиза не выявила в его организме наличия алкоголя или наркотических веществ. При этом дальнейшее расследование установило, что в момент аварии мужчина не осознавал своих действий и не мог управлять автомобилем из-за обострения хронического заболевания.

Судебная экспертиза подтвердила, что водитель Toyota не мог предвидеть и предотвратить столкновение по медицинским причинам. Судья, учитывая заключения медиков и состояние обвиняемого, вынес необычное решение — направить жителя Мордовии на принудительное лечение вместо тюремного заключения.